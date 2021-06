Un home de 41 anys va ser colpejat al cap fins a la mort amb una barra de ferro a la matinada d’ahir a Madrid. Els fets van tenir lloc poc després de les dues de la matinada en una zona enjardinada. Allà es va produir una discussió i després una baralla entre diversos homes que va acabar amb un d’ells estirat a terra sagnant abundantment , ja que presentava un traumatisme cranioencefàlic sever.

Fins al lloc dels fets hi van anar els sanitaris de Samur-Protecció Civil, que a la seva arribada se’l van trobar mort i sense possibilitat de reanimació, va explicar una portaveu d’Emergències Madrid. També van arribar a la zona agents de Seguretat Ciutadana que van protegir el lloc dels fets, així com el Grup de Delictes Violents de Policia Científica i agents del Grup d’Homicidis. Gràcies a les descripcions aportades per testimonis de la zona van ser detinguts dos homes algerians.