Els fabricants de la vacuna Novavax contra el coronavirus han anunciat aquest dilluns que la seva vacuna té una eficàcia del 90%. Segons la farmacèutica, en l'assaig realitzat amb 29.960 participants la vacuna també ha demostrat una efectivitat del 93% contra les variants que circulaven en el moment de la prova: les variants alfa, beta i gamma originàries del Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil. La variant delta originada a l'Índia encara no estava en circulació. Novavax està a l'espera de l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès), per a la seva comercialització a la Unió Europea, l'EMA encara està revisant la vacuna.