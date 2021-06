La troballa del cos sense vida d'Olivia, una de les dues germanes segrestades pel seu pare a Tenerife, confirmava l'atroç possibilitat que podrien haver estat assassinades pel seu progenitor. Després de donar-se a conèixer el terrible succés, una il·lustració que convertia a les nenes en sirenes a manera de record es va difondre a les xarxes socials generant molta polèmica.

En el dibuix es poden observar a Anna i Olivia com si fossin dues sirenes amb el lema 'Sempre juntes'. Tal com va ocórrer amb altres casos, com el de Julen, el nen que va caure en un pou a Almeria, o Gabriel Cruz, el nen assassinat per la seva madrastra, aquesta il·lustració pretenia ser un homenatge per denunciar l'atrocitat dels fets.

Ràpidament, la publicació va ser retuitada i difosa en multitud de xarxes socials, però en aquesta ocasió, també es va guanyar multitud de crítiques. Van ser molts els usuaris que titllaven d'inoportuna i macabra aquesta imatge, sobretot per dibuixar a les petites com sirenes tenint en compte la forma en la qual el pare, i presumpte assassí, les hauria matat després de trobar el cos de la germana gran al fons de la mar.

Una niña ha sido asesinada siendo ahogada en el mar y deciden hacer un dibujo romantizando su asesinato comparándola con una sirena, de vd que es lo más turbio que he visto en mucho tiempo — Diégenes (@DiegoValerra) 10 de junio de 2021

Mentre que molts veuen la imatge com una denúncia de l'ocorregut que representa el dolor del succés, alguns usuaris s'han posicionat en contra. La dibuixant no és la primera vegada que crea una il·lustració en record de nens víctimes de terribles crims. L'any 2018 va fer el mateix amb el crim de Gabriel Cruz i un peix.