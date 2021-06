La portaveu del Partit Popular en el Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dilluns que el paper del Rei Felip VI "està taxat" en la Constitució al mateix temps que ha assegurat que els indults "són una responsabilitat del Govern" i del president, Pedro Sánchez.

Gamarra s'ha expressat així en una entrevista en TVE, recollida per Europa Press, després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es preguntés aquest diumenge si el Rei signarà els indults als líders del 'procés'. "Què farà el Rei d'Espanya a partir d'ara? Signarà aquests indults? Li faran còmplice d'això?", es va preguntar la dirigent autonòmica.

En aquesta línia, Gamarra ha insistit que "tothom sap" que el sistema a Espanya és una "monarquia parlamentària i el paper que té el Rei en aquesta". Així, i després de deixar clar que no és una "comentarista de les declaracions" dels seus companys, la portaveu del PP ha repetit que els indults són una responsabilitat del Govern.

"Del que estem parlant és del clam que ahir hi havia als carrers i que impera en la societat espanyola, que és el rebuig als indults, dels quals l'únic responsable es diu Pedro Sánchez i el seu govern", ha continuat Gamarra un dia després de la manifestació en la Plaça de Colón, precisament, en protesta contra la mesura de gràcia.

Per a la portaveu parlamentària del PP, "l'important" és que a Espanya "s'està a punt de concedir" els indults a uns "polítics condemnats per intentar trencar l'ordre constitucional" en contra del sentir del "carrer", a la qual Sánchez "ha d'escoltar".

Sánchez, el "cavall de Troia de l'ordre constitucional"

"Ha de rectificar al carrer que no vol uns indults injustos perquè es concediran als que han volgut trencar l'ordre constitucional perquè ell segueixi en la Moncloa. Això és en el que està el PP", ha incidit Gamarra.

En aquest context, la dirigent 'popular' ha advertit a Sánchez que, de seguir per "aquest camí", es convertirà en el "cavall de Troia de l'ordre constitucional", permetent que els independentistes aconsegueixin "des de dins el que volen".

Per això, el PP continuarà la "mobilització al carrer perquè els espanyols puguin expressar-se", bé sigui mitjançant la recollida de signatures o amb les mocions. A més, Gamarra ha assenyalat que el seu partit demanarà la compareixença de Sánchez en la seu de la sobirania nacional "perquè de comptes del que pretén fer".

Preguntada per la resposta de Ciutadans a les declaracions d'Ayuso, qualificant de "barbaritat" i de "populisme" que Díaz Ayuso "assenyali al Rei" en relació amb els indults, Gamarra ha destacat el que tots dos partits comparteixen.

"Ciutadans, com nosaltres, defensa alguna cosa clar que és que aquests indults no segueixin endavant com vam defensar ahir. L'important és la convivència i que no s'aconsegueix cedint davant l'independentisme per a aconseguir temps en la Moncloa. Això és el que compartim amb Cs", ha resolt Gamarra.