La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negat haver fet una "rectificació" en relació amb les declaracions que va fer sobre la signatura del rei dels indults als presos independentistes. "No hi ha hagut cap tensió o problema" amb el líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat en una atenció als mitjans aquest dimarts al matí. Ayuso ha insistit que Casado i ella opinen "el mateix". La presidenta madrilenya ha remarcat que la situació generada amb els indults és "una absoluta humiliació i una trampa per a totes les institucions, inclòs el rei". "Utilitzaré sempre totes les paraules que facin falta per protegir la figura del monarca", ha dit.

Ayuso ha insistit que Felip VI "no és còmplice", encara que "el vulguin fer còmplice". El portaveu del PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dit en un esmorzar informatiu que Ayuso es va "limitar a denunciar l'abús de les institucions" que fa el govern espanyol i que "l'únic còmplice" és el president, Pedro Sánchez.