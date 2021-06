No hi haurà, almenys ara, una gestora per al PSOE d’Andalusia. Ferraz considera que la qüestió orgànica ja és «irrellevant» una vegada que les bases van avalar diumenge, i de manera indiscutible, per un 55,05%, l’alcalde de Sevilla, Juan Espadas, com a candidat la Junta. Per a la direcció federal, només hi ha un «lideratge» i l’encarna ell. Punt.

El secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va descartar així l’opció de designar des de Madrid una cúpula interina a la principal federació socialista, tenint en compte que Susana Díaz, que va perdre les primàries d’aquest 13-J de manera humiliant, per un 38,76% dels vots, va anunciar que no marxarà de manera immediata, tot i que sí va afirmar que no es presentaria al pròxim congrés autonòmic, que se celebrarà abans que conclogui el 2021. Ferraz, en el fons, ja té les claus del PSOE-A perquè Espadas aconseguirà el control del partit en aquest conclave, i opta per tant per no aprofundir en les ferides internes, malgrat que hi ha qui considera que la direcció de Pedro Sánchez ha d’actuar ja i apartar-la. Ferraz vol actuar amb tacte, conscient que el PSOE-A és una federació poderosa, la més gran de tot el partit, i que no li convé obrir-la en canal, però sí que empeny Díaz a captar el missatge i a anar-se’n.

Ábalos, després de la reunió semipresencial de l’executiva del PSOE, no va deixar de transmetre avisos a la secretària general: «És la militància qui dona i qui treu lideratges en el PSOE. Amb Juan Espadas al capdavant obrim un temps nou. Confiem en la seva capacitat per donar als andalusos un projecte guanyador i il·lusionant. Sap que tindrà darrere tot el partit per avalar-lo en aquesta tasca».

Una veu «clara»

«Després de les primàries a Andalusia, la veu de la militància ha quedat clara per a tothom. Ha esta una victòria rotunda d’Espadas. I també és l’expressió dels militants entorn d’un lideratge, qui ha de portar endavant el projecte socialista. No considerem que tinguem cap problema d’ordre intern que hàgim d’afrontar», va afirmar Ábalos.