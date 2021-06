Juana Rivas ha sortit aquest dimarts del Centre d’Inserció Social (CIS) Matilde Cantos de Granada per complir condemna a casa amb control telemàtic, segons han informat a EFE fonts penitenciàries.

Rivas va ingressar el dia 11 en aquest CIS per complir la condemna de dos anys i mig de presó que se li va imposar per no haver entregat els seus fills al pare a l’estiu del 2017.

A proposta de la junta de tractament d’aquest centre, la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries va classificar la interna en tercer grau i li va aplicar l’article 86.4 del Reglament Penitenciari, el que suposa complir la pena a casa amb polsera telemàtica.

Per a aquesta decisió, i com estableix la normativa, s’ha tingut en compte l’ingrés voluntari de Rivas al CIS, que la condemna que se li va imposar no era superior a cinc anys, que es tracta del primer delicte i que la causa té una antiguitat superior a tres anys.

A tot això s’afegeix la seva adaptació social i el suport familiar de què gaudeix, altres requisits que la normativa penitenciària estableix per poder concedir un tercer grau en règim obert.

L’accés directe al tercer grau està regulat per una instrucció del 2007 aprovada quan Mercedes Gallizo dirigia la Secretaria General, i el control telemàtic, per una del 2019.

La Secretaria General que encapçala Ángel Luis Ortiz està apostant, sempre que les circumstàncies penals i penitenciàries ho permeten, pel compliment de les penes al medi obert, com ha remarcat en reiterades ocasions el titular d’aquest organisme