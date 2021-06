Una embarcació amb «un gran nombre» de migrants procedents de la Banya d’Àfrica va naufragar davant les costes del Iemen, a on cada any milers de persones intenten arribar per després creuar als països rics del golf Pèrsic. L’Organització Internacional de les Migracions (OIM) va explicar a través de Twitter que està «verificant» la informació sobre una embarcació «que transportava un gran nombre de migrants» i que s’hauria enfonsat davant la costa iemenita.

Cadàvers a la costa

Per la seva banda, pescadors de la zona de Ras al Ara, al nord de la ciutat costanera d’Aden (sud-oest), van explicar que havien vist «cadàvers surant a la costa». Un dels pescadors, Naser Abdo, va assegurar que «molts cossos» estan surant a uns vint quilòmetres de la costa iemenita i va afegir que fins al moment cap cadàver ha arribat a la costa.

Fins al moment es desconeix el nombre de persones que viatjaven a bord de l’embarcació, tot i que algunes fonts van explicar que la xifra de morts podria arribar a 200.

La ruta per mar des de la Banya d’Àfrica al Iemen és una de les més perilloses, a més de les dificultats a les quals s’enfronten els migrants quan arriben al país, en guerra des de fa sis anys.

Segons l’OIM, el 2019 van arribar al Iemen unes 138.000 persones, però després del començament de la pandèmia del coronavirus es va reduir notablement el nombre el 2020 (37.500) i al primer trimestre del 2021 l’agència de Nacions Unides va registrar només 5.100. Actualment hi ha almenys 6.000 migrants africans a centres de detenció i presons de tot el país, on solen arribar procedents principalment d’Etiòpia i el destí final dels quals és l’Aràbia Saudita.