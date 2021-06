Els Estats Units i la Unió Europea (UE) van decidir ahir tancar una de les seves disputes en anunciar un acord que, per als propers cinc anys, posa fi als aranzels que durant gairebé dues dècades han castigat l’exportació de productes del sector aeronàutic i de l’agroalimentari. Durant 17 anys els dos blocs han mantingut una profunda pugna pels subsidis a les aerolínies Boeing i Airbus que va degenerar en una guerra comercial que va rellançar els aranzels entre els dos blocs fins a un total de 10.000 milions d’euros en exportacions.

Aquesta disputa havia arrossegat significativament el camp espanyol, exportador de productes afectats com el vi, el formatge, l’oli, les olives o el pernil. Es calcula que les sancions imposades per Washington havien castigat les exportacions espanyoles per un valor de 1.000 milions d’euros. «És una magnífica notícia. Tornem al camí del multilateralisme que mai s’hauria d’haver deixat de banda», va assegurar Luis Planas, ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’històric acord entre les dues parts suposa un alleujament per al sector agroalimentari espanyol. L’octubre de 2019, el llavors president nord-americà Donald Trump va anunciar aranzels per valor d’uns 6.100 milions d’euros que afectaven especialment productes com el vi, l’oli i el pernil, que passaven del 3% al 25%. El gravamen va comptar amb l’autorització de l’Organització Mundial de Comerç (OMC), informa Sílvia Martínez des de Brussel·les.

Encara que tenia la UE com a objectiu, la guerra comercial impulsada per Trump ha colpejat especialment Espanya, ja que un de cada cinc béns alimentaris que surten del continent provenen del camp espanyol. El Banc d’Espanya va calcular el 2019 que aquesta pugna aranzelària reduiria un 12% les vendes del sector agroalimentari espanyol als EUA.

El document, subscrit per Joe Biden, Ursula von der Leyen i Charles Michel, no inclou una suspensió dels aranzels a l’acer i a l’alumini, pugna encara oberta a tots dos bàndols de l’Atlàntic. No obstant això, s’espera que properament es fixi un termini fins al proper 1 de desembre per posar punt i final a aquests aranzels.