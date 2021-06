Efectius de la Guàrdia Civil han localitzat aquest dijous el cos sense vida de Wafaa Sebbah, la jove veïna de la Pobla Llarga desapareguda el novembre de 2019 a Carcaixent (València), segons ha pogut saber Europa Press de fonts coneixedores de la troballa.

La Guàrdia Civil, en el marc de les investigacions que ha estat realitzant per a resoldre la desaparició de la noia, de 19 anys el 2019, ha confirmat en un comunicat que ha dut a terme una primera inspecció visual en un pou situat a Carcaixent, l'última població de la qual es tenien notícies de la localització de Wafaa i que havia estat propietat de la família de l'home detingut per la seva presumpta implicació en els fets.

Després de realitzar aquesta inspecció, segons la nota oficial, han aparegut "el que podrien ser restes humanes", per la qual cosa s'ha avisat a l'autoritat judicial per a procedir en presència del jutge i en les pròximes hores, a extreure'ls del pou "així com tots aquells elements que puguin aparèixer i es considerin d'interès per a la recerca". Encara sense una identificació genètica, les restes podrien pertànyer a la desapareguda, segons la Guàrdia Civil.

Les restes han estat localitzades a punt de complir-se les 24 hores de la detenció del presumptament implicat en la desaparició de la jove. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i amb diversos antecedents, entre ells, per delictes de violència de gènere. L'home va ser arrestat aquest dimecres en la localitat de Manuel, i traslladat a dependències de la Guàrdia Civil.

El detingut ha estat traslladat durant el matí per a fer uns registres i ha tornat al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent, per a tornar a sortir de nou a primera hora de la tarda.

Segons fonts consultades, ha estat el detingut qui finalment s'hauria ofert a portar als agents fins al lloc on s'han localitzat les restes de Wafaa, desprésque la seva mare anés a la primera finca on s'estaven realitzant els registres, dins de la planificació que tenien preparada els investigadors.

El detingut hauria dit llavors que els portava fins a aquest pou, de regadiu i d'uns 20 metres de profunditat que està en una finca que en el seu moment va pertànyer a la família però en la qual ara resideix una altra persona i del qual han de treure les restes, una vegada comprovat que, efectivament, eren allí, segons les fonts consultades. L'arrestat podria passar aquest dissabte a disposició judicial.