El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que «aviat» la mascareta deixarà de ser obligatòria al carrer. La retirada de la mascareta és un dels assumptes que tenen sobre la taula el Ministeri de Sanitat i les autonomies com a conseqüència de la bona evolució de la pandèmia i del ritme de vacunació a Espanya. «Aviat abandonarem les mascaretes al carrer» gràcies al fet que Espanya ha aconseguit «velocitat de creuer en la vacunació», va assegurar el president del Govern durant una trobada empresarial a Madrid acompanyat pel president de Corea del Sud, Moon Jae-in.

«D’aquí a uns dies tindrem més de 15 milions de persones amb pauta completa i d’aquí a unes setmanes, el 50% de la població amb almenys amb una dosi», va destacar Sánchez, que no va concretar quan serà possible estar sense mascaretes a l’exterior.

En tot cas, Sanitat es va resistir ahir a posar una data, però sí que va recordar als presidents autonòmics que hi ha una llei nacional i que qualsevol qüestió que plantegin haurà de seguir aquest curs. Fins a sis preguntes sobre les mascaretes i la fi de la seva obligatorietat va esquivar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior a Consell Interterritorial de Salut, en què va insistir que el Govern «va per passos», va obviar explicar com es farà la reforma normativa i es va limitar a dir que serà una iniciativa «d’acord amb el marc legal i de manera coordinada amb les autonomies», segons Efe.

Per part seva, el primer ministre francès, Jean Castex, va anunciar ahir que l’ús de mascaretes deixarà de ser obligatori a espais oberts a partir d’avui, i que, a partir de diumenge, ja no s’aplicarà el toc de queda, cosa que suposa avançar uns canvis que estaven previstos inicialment per a l’1 de juliol. «Aixecarem l’obligació general de portar mascaretes a l’exterior», va confirmar Castex després del Consell de Ministres. D’aquesta manera, només seguirà sent necessari portar-la «en certes circumstàncies», cosa que implica bàsicament llocs concorreguts o en què no es pugui guardar una mínima distància.