Felip VI continua al centre del debat sobre la concessió dels indults als líders del procés. Entre les obligacions del cap de l’Estat, segons la Constitució, hi ha la d’«exercir el dret de gràcia» després de l’aprovació del Consell de Ministres, però al Congrés dels Diputats se segueix sentint el ressò de les paraules d’Isabel Díaz Ayuso: «Què farà el rei amb els indults, el faran còmplice?». En una sessió de control pràcticament monogràfica sobre els indults, Pedro Sánchez va retreure als populars les seves «incongruències» en ficar el monarca en el debat, mentre Santiago Abascal va acusar el cap de l’executiu de «trair» el Rei i Pablo Casado li va retreure que «menteixi» els ciutadans.

«Diuen vostès defensar tant la Constitució i la monarquia parlamentària que envien la senyora Ayuso a dir incongruències sobre el paper del Rei en tot el que ha de representar l’arquitectura institucional del nostre país», li va recordar el president del Govern al líder del PP en referència a les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Dilluns passat, el mateix Casado va haver de rectificar la seva companya de partit assenyalant que l’únic «responsable» de la mesura de gràcia és Sánchez.

Sánchez va aprofitar també per recordar que durant el Govern de Mariano Rajoy es van produir dos referèndums il·legals d’independència, una declaració unilateral d’independència i l’aprovació de les lleis de desconnexió al Parlament de Catalunya: «Vostès, quan estan a l’oposició, es mostren molt actius en la defensa de la unitat d’Espanya, però quan governen són molt indolents en la defensa de la unitat d’Espanya». Per acabar de donar la seva rèplica, Sánchez li va assegurar a Casado que el Govern de coalició no utilitzarà «ni la Constitució, ni la bandera d’Espanya, ni la unitat territorial per dividir els espanyols».

Mentides i traïcions

«No té paraula. Menteix sempre, però ja no enganya a ningú», li va etzibar un moment abans el president del PP a Sánchez després de recriminar-li els seus canvis d’opinió respecte al conflicte català.