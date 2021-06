La Fiscalia Anticorrupció considera que hi ha indicis que el dispositiu parapolicial posat en marxa el 2013 pel Ministeri d’Interior va aconseguir els seus objectius i «que algun o alguns dels comandaments policials implicats en la seva posada en marxa i posterior execució tindria en el seu poder els esmentats documents, després d’haver-los sostret a Luis Bárcenas o a la seva dona, Rosalía Iglesias». Per aconseguir-los, no només van comptar amb el seu xofer, Sergio Ríos, sinó que van utilitzar almenys quatre «talps» o col·laboradors.

És el que es desprèn dels missatges que van creuar el llavors secretari d’Estat, Francisco Martínez, i el seu número dos de la Policia, Eugenio Pino. En ells aquest li indica al primer que coneixia almenys quatre d’aquests col·laboradors: «escorta, pres, empresari, família», segons consta en el sumari del cas Kitchen, el secret del qual s’ha aixecat.

En l’escrit, el ministeri públic es mostra a favor de l’admissió com a perjudicat del fill de l’extresorer del PP, Guillermo Bárcenas, que va estar present en l’assalt al seu domicili que va patir amb la seva mare per un fals capellà, que es va jutjar a l’Audiència Nacional i s’investiga si va formar part de la Kitchen, així com en alguns episodis declarats per Ríos en seu judicial. El xofer de la família va ser contractat per Bárcenas després de saber que havia treballat a la Comunitat de Madrid per a Francisco Granados. El dispositiu parapolicial creat per Interior per sostreure els documents del cas Gürtel que Bárcenas pogués guardar per «així protegir dirigents del PP als quals el seu contingut podria involucrar penalment en aquesta causa» va funcionar. Per a això van fer que el conductor de l’extresorer col·laborés amb ells a canvi de 2.000 euros mensuals dels fons reservats i l’ingrés al cos de policia.

«Les actuacions fins a la data practicades només han permès trobar alguns documents que es buscaven i, per tant, només consten en el present procediment els materialment trobats, tot i que sí hi hauria indicis que l’operació policial Kitchen sí hauria aconseguit els seus objectius», diuen els fiscals.