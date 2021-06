El govern alemany ha exclòs Catalunya com a zona de risc per viatjar arran de la covid-19 juntament amb les comunitats d'Aragó, Castella-Lleó, la Comunitat de Madrid i la ciutat autònoma de Melilla. Així consta en la darrera actualització de l'executiu germànic sobre les àrees d'arreu del planeta on considera on hi ha més risc de contagiar-se del virus. Altres països que han deixat d'estar considerats com a lloc de risc són Suïssa, Noruega, França, Estònia, el sud de Dinamarca, Lituània, Jordània, els territoris palestins i algunes regions holandeses. Segons explica el govern alemany, la classificació com a àrea de risc és el resultat de l'anàlisi de les autoritats sanitàries i els ministeris d'Interior i Exteriors, entre d'altres.

D'acord amb les darreres dades del Departament de Salut, corresponents a aquest divendres, la velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,94, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 80. La incidència acumulada a 14 dies baixa i es manté per sota de 100 i ha passat de 87,71 a 86,06.