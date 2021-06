Un jove de 16 anys va ser detingut per violar presumptament la seva mare dimarts passat a Gran Canària. La titular del Jutjat de Menors número 2 de Las Palmas de Gran Canaria va decretar l’internament en règim tancat de l’adolescent de forma cautelar, després que dimecres prestés declaració a la Ciutat de la Justícia.

El menor va ser detingut per la Policia Nacional com a conseqüència d’una denúncia, segons fonts policials. Aquesta denúncia va ser posada per la mare del jove, que va assegurar que el seu fill l’havia penetrat vaginalment, tot i que quan el detingut va comparèixer davant el jutjat va afirmar que no recordava res del que havia passat perquè estava sota els efectes d’alguna substància estupefaent.

El menor va ser ingressat inicialment al centre de la Montañeta, a Gran Canària, però serà traslladat a les instal·lacions de Valle Tabares, a Tenerife, per ser l’únic de règim tancat que existeix a Canàries. Així ho va informar el Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC), que va recordar que aquesta decisió va tenir lloc en la jornada de dimecres i que la investigació dels suposats fets delictius és competència del ministeri fiscal.