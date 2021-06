Un epidemiòleg xinès va afirmar que els Estats Units haurien de ser prioritaris en la següent fase de les investigacions sobre l’origen de la COVID-19, després que un estudi descobrís que la malaltia podria haver estat circulant pels EUA des de desembre de 2019, segons va afirmar un mitjà estatal dimarts. L’estudi, publicat pel U.S. National Institutes for Health (NIH), va mostrar que almenys set persones a cinc estats nord.americans havien estat infectades amb SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, setmanes abans que el país informés dels primers casos oficials.

Un estudi conjunt de la Xina i la World Health Organization (WHO) publicat al març va afirmar que el coronavirus va tenir probablement un origen basat en intercanvis entre la fauna salvatge, arribant als humans des dels ratpenats mitjançant espècies intermediàries. No obstant això, Beijing ha donat suport a la teoria que la COVID-19 va entrar a la Xina des de l’exterior a través de menjar congelat contaminat, mentre que diversos polítics estrangers demanen més investigacions sobre la possibilitat que es filtrés des d’un laboratori.

Zeng Guang, epidemiòleg cap del Centre Xinès de Control i Prevenció de Malalties, va explicar que l’atenció hauria de traslladar-se als Estats Units, un país que va mostrar lentitud a l’hora de fer tests als seus ciutadans a les fases primerenques de la pandèmia, i que també allotja nombrosos laboratoris biològics. «Totes les armes biològiques que posseeix el país haurien de ser objecte d’escrutini», va afirmar.

Per altra banda, el Regne Unit estudia la possibilitat de posar en marxa un passaport COVID per alleujar les restriccions de viatge. Així, s’aprovaria una flexibilització de les mesures durant l’estiu que permetria als turistes completament vacunats evitar proves o quarantenes. La setmana passada ho van fer els països de la Unió Europea.

El secretari financer del Tresor, Jesse Norman, va assegurar que el govern no descarta cap opció per reobrir els viatges, tot afegint que seran «cautelosos en presentar plans per als anomenats passaports de vacunes». «Estem intentant moure’ns amb cautela i progressivament en la direcció correcta per no descartar res en aquest moment», va assenyalar Norman a Sky News, així com va explicar que el virus no és quelcom que pugui controlar-se. «Seria imprudent donar carta blanca o fer una declaració ferma ara», va afegir.