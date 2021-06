Un jutjat de primera instància de Brussel·les obliga a la farmacèutica AstraZeneca al fet que compleixi el calendari de lliurament de les seves vacunes contra la covid-19 a la Unió Europea, segons va informar aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

"Aquesta decisió confirma la posició de la Comissió: AstraZeneca no va complir amb els compromisos que va assumir en el contracte. És bo veure que un jutge independent el confirma", va declarar en un comunicat Von der Leyen.

La sentència, segons va indicar la Comissió, estipula que el laboratori anglo-suec haurà de lliurar "urgentment" 50 milions de dosis del seu fàrmac contra el coronavirus (25 milions de vacunes), de les quals 15 milions de dosis hauran d'estar en mans de la UE el 26 de juliol "a les 09.00 del matí", hora de Brussel·les.

Li seguirà un segon lliurament de 23 milions de dosis per al 23 d'agost i una tercera de 15 milions per al 23 de setembre.

"En cas d'incompliment d'aquests terminis de lliurament, AstraZeneca haurà de pagar una penalització de 10 euros per dosi no administrada", va agregar en un comunicat la Comissió Europea, que havia denunciat en nom dels vint-i-set països de la Unió Europea a la farmacèutica per entendre que havia trencat unilateralment el contracte faltant als lliuraments compromesos.

Brussel·les agrega que la decisió del tribunal "sobre les mesures cautelars sol·licitades es basa en el fet que AstraZeneca va cometre un incompliment greu ('negligència greu') de les seves obligacions contractuals amb la UE".

"El tribunal també sosté que AstraZeneca hauria d'haver desplegat tots els seus esforços per a lliurar les vacunes dins del calendari acordat, inclosos els llocs de producció britànics esmentats explícitament en el contracte, especialment donats els grans retards en els lliuraments a la UE", va agregar la Comissió.

El desacord entre la CE i AstraZeneca, que segons el contracte confidencial signat amb la Comissió l'agost passat havia de fer "els seus millors esforços raonables" per a lliurar 300 milions de dosis en el primer semestre de l'any, va començar al gener.

AstraZeneca va anunciar retards i la tensió entre l'Executiu comunitari i la farmacèutica va anar creixent públicament, fins que Brussel·les va portar al laboratori davant la Justícia.

Encara que altres desenvolupadors de vacunes adquirides per la Comissió en nom dels Vint-i-set han tingut problemes puntuals amb els lliuraments, com a Moderna o Pfizer, la Comissió sospitava que AstraZeneca, que produeix i distribueix el fàrmac concebut per la Universitat d'Oxford, estava derivant a altres països dosis compromeses amb la UE, en particular al Regne Unit.

La denúncia va derivar en dos processos judicials paral·lels, un de caràcter urgent davant l'emergència sanitària, la sentència de la qual s'ha donat a conèixer aquest divendres, i un procés ordinari, en la qual el tribunal analitzarà a fons el cas i en el qual Brussel·les reclama una compensació econòmica, que té programada una primera vista al setembre i que el seu va fallar no s'espera abans de 2022.

En el judici ràpid, la UE buscava que el jutge estipulés que havia existit una violació del contracte i que obligués a AstraZeneca a lliurar 120 milions de dosis per al mes de juny i el total de 300 milions al setembre.

La farmacèutica, que negava haver violat el contracte i assegurava que els retards es devien a la complexitat de produir en massa una nova vacuna en tan poc temps, assegurava que podria lliurar 100 milions al juny.

AstraZeneca, per part seva, també ha celebrat la sentència a través d'un comunicat, en el qual subratlla que el tribunal belga obliga a lliurar 80,2 milions de dosis per a setembre.

Interpreta, a més, que la cort entén que la Comissió no tenia "dret d'exclusivitat" sobre fàrmacs del laboratori i assenyala que la sentència reconeix la dificultat de produir una vacuna en temps rècord.

"Estem complaguts amb la sentència del tribunal. AstraZeneca va complir plenament el seu acord amb la Comissió Europea i continuarem centrant-nos en la urgent tasca de subministrar una vacuna eficaç, que estem lliurant sense lucre per a ajudar a protegir les persones a Europa i a tot el món de la pandèmia més mortal en una generació", va declarar l'assessor jurídic del laboratori, Jeffrey Pott.