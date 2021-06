La presidenta de l'Assemblea de Madrid, María Eugenia Carballedo (PP), ha demanat a la portaveu de Vox, Rocío Monasterio, durant el ple d'investidura d'Isabel Díaz Ayuso, que retiri les seves paraules sobre el diputat d'Unides Podem Serigne Mbayé, al qual ha acusat d'entrar de manera "il·legal" a Espanya i de "lucrar-se" venent "a les portes dels comerços".

El portaveu del Sindicat de Manters i membre de l'Associació dels Sense Papers, Serigne Mbayé, nascut al Senegal i que fa 15 anys que viu a Espanya, va ser fitxat per Pablo Iglesias per a la llista electoral d'Unides Podem dels comicis del 4 de maig i va acabar sent un dels 10 diputats electes.

"El nostre problema no és que Mbayé sigui alt, baix, negre o blanc, sinó que va entrar al nostre país de manera il·legal, saltant-se la cua d'entrada de molts immigrants legals que estaven esperant i havien complert amb tots els requisits i, a més d'entrar de manera il·legal, es va lucrar de manera il·legal a les portes dels comerços", ha dit Monasterio durant la seva intervenció a l'Assemblea.

Després d'un petit renou a la Cambra fet callar per diversos crits d'atenció de Carballedo, Mbayé, per al·lusions i d'acord amb l'article 114 del Reglament, ha demanat la paraula durant dos minuts, en els quals ha instat Monasterio a retirar les seves paraules "racistes" perquè assegura ni a la Cambra ni a Espanya està permès "tractar a una persona de manera racista".

"M'ha tractat de manera racista. Jo sóc espanyol com ella", ha dit el diputat d'Unides Podem i exportaveu del Sindicat de Manters, que ha rebut l'aplaudiment de la bancada de l'esquerra, posada en peus per a ovacionar-li.

Després d'això, Carballedo s'ha dirigit a Monasterio per a preguntar-li si volia retirar les seves paraules, al que la portaveu de Vox ha contestat que "per descomptat que no" perquè el que ha afirmat és que Mbayé va entrar de manera il·legal no que "no sigui espanyol ara".

Llavors Carballedo ha convidat a Monasterio al fet que ho faci, ja que ella mateixa com a presidenta de l'Assemblea no pot fer-ho perquè el reglament no ho permet.