La victòria d’Isabel Díaz Ayuso a les eleccions de 4-M va ser aclaparadora. Va aconseguir que el PP passés de 30 a 65 escons tot i la pandèmia, la crisi social i econòmica i pertànyer a un partit llastat per greus escàndols de corrupció. Eufòria total. No obstant això, aquests 65 diputats no són suficients per tenir «llibertat», la seva paraula fetitxe de la campanya. Ayuso va començar ahir el seu segon mandat en aconseguir superar la votació d’investidura a la primera, però a un preu que encara no sap com d’elevat serà: el PP dependrà de Vox, d’aquests 13 diputats que van donar suport a la seva candidatura. La formació ultra li ho podrà posar tot el difícil que vulgui a l’Assemblea si vol que els pressupostos o les iniciatives legislatives descarrilin.

La portaveu de la formació ultra, Rocío Monasterio, no va perdre el temps i ahir, quan li va arribar el torn a la segona jornada del debat, va deixar clares les seves peticions. Ho va fer en un discurs que va incloure un comentari racista cap a Serigne Mbaye, de Unides Podem, gest que va ser censurat per la resta de l’hemicicle, menys el PP. Un silenci que parla per si sol.

En aquesta llista d’exigències, la dirigent d’extrema dreta va baixar al detall: vol que Ayuso derogui les lleis autonòmiques contra la violència de gènere, la llei d’identitat sexual i la que dóna protecció integral al col·lectiu LGTBI. Monasterio també li va demanar el tancament de la televisió pública, Telemadrid, una petició que no sona malament al gabinet de la presidenta, que ja ha apartat el canal de la realització televisiva en dies claus, com el Dos de Maig o el debat d’investidura.

És cert que la portaveu de Vox porta amb aquestes reclamacions des de 2019, quan ja va donar el seu suport al PP, al costat de Ciutadans. Però, ahir, Monasterio va marcar la diferència: aquests dos anys enrere Ignacio Aguado (Cs), l’«anterior soci», no «va deixar» fer-ho a Ayuso. Ara, en aquesta legislatura (també de dos anys, perquè així ho marca l’estatut) ella li «exigirà».

La flamant presidenta tindrà un Govern monocolor, amb nou conselleries. Segueixen tots els que la van acompanyar en la legislatura passada i recupera Concepción Dancausa (exdelegada de Govern a Madrid i expresidenta de l’Assemblea) i Carlos Izquierdo (que ja va ser conseller amb Cristina Cifuentes).