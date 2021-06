El Brexit ha tancat la porta als joves europeus, que durant cinc dècades han acudit a Regne Unit a fer un cop de mà amb els nens en llars de classe mitjana i de pas aprendre anglès. Aquests intercanvis «culturals», que són relativament simples, han beneficiat tothom.

El Govern britànic, després del Brexit, veu les coses d’una altra manera. Considera el sistema «au pair» un treball remunerat més, sotmès per tant a les noves regles d’immigració que van entrar en vigor el passat 1 de gener. En les actuals condicions cal demanar un visat i tenir una oferta per cuidar nens amb un salari anual de 23.000 euros al canvi, una quantitat molt superior als 6.000 euros que rep una «au pair».

A més de les dificultats per trobar qui els cuidi les criatures, els britànics tampoc tenen prou gent per posar cerveses als pubs. Novament la raó és el Brexit, combinat en aquest cas amb la pandèmia. El públic ha retornat en massa als seus locals favorits i habituals, però la falta de personal és urgent. Molts dels treballadors europeus que van marxar amb la pandèmia han optat per no tornar. Abans del Brexit, el 24% dels treballadors en el sector de l’hostaleria britànica eren ciutadans de la Unió Europea.