El dissabte de la setmana que ve, 26 de juny, finalment les mascaretes deixaran de ser obligatòries a l’aire lliure, deixant enrere llargs mesos en què calia dur la boca i el nas tapat en tot moment, lloc i circumstància quan es creuava el llindar de l’habitatge, tot i que la mesura s’ha comprovat poc útil per a combatre el coronavirus. Ara que baixen els contagis i avança la vacunació, la peça, a l’exterior i guardant la distància mínima interpersonal d’un metre i mig, passarà a ser optativa, després de setmanes en què les autonomies pressionaven per fer el pas,en la línia amb allò aprovat per altres països de l’entorn europeu.

Com en gairebé totes les bones notícies relacionades amb la COVID-19, des de la fi del confinament estricte fins a l’arribada de les principals remeses de vacunes, l’encarregat de donar-la va ser Pedro Sánchez. «Ens anem acostant cada dia a la normalitat a seques», va dir a Barcelona el president de Govern, durant la clausura de la XXXVIa reunió del Cercle d’Economia, deixant clar que això ja no és l’anomenada «nova normalitat», sinó un clar avanç cap al retorn a la vida anterior a la pandèmia.

«Els nostres rostres recuperaran el seu aspecte normal. Tornarem a gaudir d’una vida al carrer sense mascareta. Estem complint totes les fites que ens hem marcat davant de la pandèmia. Per tot això, aquest serà l’últim cap de setmana amb mascareta a l’exterior», va continuar Sánchez.

L’article 6 de la llei 2/2021, del passat 29 de març, prescriu l’obligatorietat de la mascareta tant en interiors com en exteriors, sigui quina sigui la distància, fins que finalitzi l’emergència sanitària. Dijous que ve, el Consell de Ministres es reunirà de forma extraordinària i posarà fi a aquesta norma per la via més ràpida: a través d’un decret que la derogarà, van explicar fonts de la Moncloa. Entrarà en vigor dissabte i haurà de ser ratificat pel Congrés dels Diputats en els 30 dies següents, quelcom que el Govern, llevat de sorpreses, aconseguirà sense problemes.

Sánchez no tindria per què esperar fins dijous per fer el pas. El decret no és molt complex de redactar. Però a l’Executiu assenyalen que abans d’aprovar-lo volen escoltar les autonomies, que es reuniran el dimecres dins el Consell Interterritorial de Salut. Les mateixes fonts també admeten que no seria convenient que el final de les mascaretes a l’exterior coincidís amb els indults als líders independentistes presos pel referèndum de l’1-0, que en principi ha d’aprovar el Consell de Ministres en la cita ordinària de dimarts, perquè transmetria, argumenten, la imatge que busca tapar una mesura amb una altra.

La crítica de Catalunya

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja es va manifestar dilluns partidari de retirar la mascareta als espais oberts i en determinades condicions, com serien caminar sol, amb convivents o amb un grup reduït de vacunats. Per això, després de l’anunci de Pedro Sánchez, Salut va aplaudir aquesta decisió, tot i que va criticar el president per no haver-ho comunicat en alguna de les comissions tècniques que es duen a terme.

Des de la conselleria van recordar que s’havia insistit en el tema en diferents comissions de treball. «Hauríem agraït que l’anunci de Pedro Sánchez s’hagués comunicat prèviament en algunes d’aquestes comissions tècniques i de coordinació. Fins ara teníem esborranys tècnics encara no discutits en aquestes comissions», van explicar.