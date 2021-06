Tot i la pandèmia, el nombre de refugiats i desplaçats interns al món va seguir creixent el 2020, assolint un nou rècord de 82.400.000, segons dades divulgades ahir per l’ONU. Es tracta del novè any consecutiu d’augment, un increment que ha fet que hi hagi més del doble de persones desplaçades de manera forçosa que fa una dècada, quan la xifra estava per sota dels 40 milions.

Al llarg de 2020, el nombre de refugiats i desplaçats interns va créixer un 4% respecte els 79.500.000 que hi havia a finals de 2019, segons l’informe anual de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur), publicat en vigílies del Dia Mundial dels Refugiats.

«Crec que això és una cosa molt significativa, perquè estem parlant de 2020. Estem parlant de l’any de la COVID, de l’any en el qual no ens vam moure, en què vam estar confinats. I tot i això, hi ha tres milions de persones més que es van veure obligades a fugir per discriminació, persecució i altres formes de violència», va destacar en una conferència de premsa l’alt comissionat de l’ONU per als refugiats, Filippo Grandi. Les xifres d’Acnur inclouen refugiats internacionals, demandants d’asil i desplaçats dins dels seus propis països.