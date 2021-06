Un nou enfocament terapèutic per fer front a la COVID-19 se centra en la resposta cel·lular del cos davant del virus, en lloc de lluitar directament contra ell, amb el que s’ha aconseguit, en cèl·lules de laboratori, reduir la propagació de la infecció en un 99,5%. El fet de combinar dos fàrmacs, si es considera segur per a l’ús en persones, no impediria la infecció, però els símptomes serien molt més lleus i acceleraria la recuperació, indica un estudi de la Universitat de Cambridge, dirigit per l’espanyola Nerea Irigoyen.