Un estudi revela que Canadà és el país preferit per instal·lar-s’hi i quedar-s’hi a viure. La llista de millors opcions ha estat elaborada a partir de recerques a Google de paraules clau com «mudar-se a» o «treballar a» a 101 països de tot el món. La pandèmia de COVID ha fet que molta gent es plantegi la possibilitat de traslladar-se a un altre país. «El 2020 ha estat sens dubte un any per reflexionar i no sorprèn veure que moltes persones estiguin buscant un canvi d’aires», va assenyalar Santiago Pérez, cap de la regió d’Europa meridional de Remitly, l’empresa que ha portat a terme l’estudi.

Ciutadans de fins a 30 països han considerat la possibilitat de traslladar-se al país nord-americà. Els més interessats són els mexicans, els francesos i els indis. Actualment més d’un milió d’indis resideixen a territori canadenc, el que suposa més d’un 2,5% de la població total. El país americà té una taxa d’atur que no arriba al 10% i es troba en el sisè lloc en l’Índex de Pau Mundial.

A Àsia el favorit és el Japó, destí que també trien canadencs i nord-americans, a més d’australians. L’interès per la cultura i la gastronomia japoneses ha anat creixent en els darrers anys, quelcom que, sumat a l’alt nivell de vida -el Japó té una de les majors esperances de vida del món-, les oportunitats laborals i els paisatges, el converteixen en el segon país favorit per començar una nova vida.

Espanya ocupa el tercer lloc en la llista, entre altres raons perquè és un dels països d’Europa més barats i pel bon clima. Gran part del territori espanyol supera les 2.500 hores de sol a l’any. En la majoria de regions europees la xifra no arriba a les 2.000. De fet, cinc de les deu ciutats europees amb més hores de sol a l’any són espanyoles. Persones de fins a 122 països s’han interessat en Espanya com a destí ideal per establir-se.

L’idioma i la cultura, decisius

Els llatinoamericans són els que majoritàriament si es poguessin mudar ho farien a Espanya, atrets principalment per l’idioma i la cultura. Els mateix passa amb els suecs, amb els finlandesos i amb els holandesos, que se senten atrets per les platges, les bones temperatures i el baix cost de vida. L’any 2019 hi havia a prop de 20.000 suecs establerts a Espanya, principalment a zones de bon temps com la Costa del Sol i Alacant.

En el cas dels espanyols, l’estudi estableix que estan interessats per anar a viure a França. La proximitat del país i la major oferta de treball el fan un destí atractiu. El Brexit i les dificultats per treballar al Regne Unit actualment també han contribuït a que França ocupi el primer lloc.

Altres destins

Aproximadament el 20% de les persones que viuen a Alemanya són immigrants. El país germànic s’ha colat entre els quatre països preferits per viure. Ha estat escollit principalment per persones de l’Europa de l’Est i de Turquia. La comunitat turco-alemanya és una de les més importants a Alemanya. La immigració turca es va iniciar a principis dels 60 i, avui dia, més del 3% de la població alemanya és d’origen turc.

Els alts salaris i l’absència d’impostos han col·locat Qatar en l’últim lloc del top cinc. El país que acollirà el pròxim mundial de futbol és vist com una nova terra de desenvolupament, especialment per als seus veïns d’Orient Pròxim. Saudites i jordans aposten per Qatar com el destí ideal per instal·lar-se.

Malgrat ser conegut com el país de les oportunitats, els Estats Units ocupen el lloc número nou -empatats amb el Regne Unit-. Han estat els ciutadans de Noruega i els russos, malgrat la seva històrica rivalitat, els que han vist els EUA com una possibilitat d’un nou lloc de residència.