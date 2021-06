Centenars d'independentistes es concentren des d'aproximadament les 10.30 hores a la Rambla de Barcelona, davant d'un Gran Teatre del Liceu blindat pels Mossos d'Esquadra, per protestar per la visita del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Sánchez pronunciarà a les 12.00 hores al Liceu una conferència titulada "Retrobament: un projecte de futur per tot Espanya", amb l'expectativa d'una imminent concessió dels indults per als líders independentistes a la presó.

Tant l'ANC com organitzacions vinculades a la CUP han convocat protestes al davant del Liceu, per denunciar que la "repressió" contra l'independentisme no acaba amb la concessió dels indults als nou presos condemnats pel Tribunal Suprem.

"Ni indults, ni amnistia, independència", proclama una pancarta penjada al costat de l'entrada del Liceu, on es concentren desenes d'independentistes, amb banderes estelades i al crit d'"1 d'octubre, ni oblit ni perdó".

L'ANC ha programat un acte polític en aquest punt de la Rambla, mentre que la CUP i organitzacions vinculades a ella, com Poble Lliure o Arran, també han convocat els seus al davant del Liceu.

Òmnium Cultural, per la seva banda, ha desplegat una pancarta amb el lema "Amnistia i autodeterminació" en una balconada al davant del Liceu.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per blindar els voltants del Liceu davant les protestes convocades.

Els agents han disposat tanques i han desplegat cordons policials amb el suport de diverses furgonetes dels antidisturbis per impedir l'accés dels manifestants als voltants del Liceu, en un dispositiu en el qual de moment no s'han registrat incidents, segons fonts dels Mossos.