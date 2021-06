L’ambaixador de Rússia a Washington, Anatoli Antonov, va tornar ahir als EUA per reprendre la feina amb «ànim optimista» després de la cimera celebrada dimecres entre els presidents dels dos països a Ginebra, on van acordar la tornada dels seus respectius ambaixadors als seus llocs de treball.

«Marxo amb un ànim optimista», va explicar Antonov a l’agència oficial Ria Nóvosti abans d’enlairar-se des de l’aeroport moscovita de Sheremétievo. «Basant-me en els resultats de la reunió dels dos presidents, espero un treball constructiu amb col·legues nord-americans per construir relacions pragmàtiques i equitatives», va dir l’ambaixador rus. «Hi ha molta feina per davant. Comptem amb progressar», va afegir.

El seu homòleg nord-americà a Moscou, John Sullivan, també té previst tornar «aviat» a Rússia, segons va afirmar dissabte en un missatge del compte de Twitter del portaveu de l’ambaixada dels EUA a la capital russa, Jason Rebholz. «Després d’una important cimera, estic desitjant tornar aviat a Moscou per encapçalar un equip fort i implementar les instruccions que el president Biden va delinear a Ginebra, inclosa l’estabilitat estratègica, els drets humans i una relació estable i predictible amb Rússia», va escriure.

Els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i dels EUA, Joe Biden, van acordar a Ginebra el retorn d’Antonov i Sullivan a Washington i Moscou, respectivament, i treballar per millorar la tasca de les dues delegacions, obstaculitzada recentment per les tensions i mesures per restringir la seva actuació. Antonov va ser cridat a consultes el març passat quan Biden va qualificar Putin d’«assassí» en una entrevista. El Ministeri d’Exteriors de Rússia va recomanar seguidament a Sullivan que abandonés Rússia, si bé no el va declarar persona no grata.

Aquest mateix mes, els EUA van imposar sancions a Rússia i van expulsar deu diplomàtics per la seva presumpta interferència en les eleccions presidencials de 2020, el seu suposat paper en el ciberatac massiu de SolarWinds i les seves accions a Ucraïna i l’Afganistan.