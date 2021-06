Amb el Gran Teatre del Liceu de fons i davant d'uns 300 representants de la societat civil catalana, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns, a Barcelona, que demà proposarà al Consell de Ministres aprovar els indults als líders independentistes del procés.

"Demà, pensant en l'esperit constitucional de concòrdia, proposaré al consell de ministres concedir l'indult als nou condemnats en el judici del 'Procés' que estan a la presó", ha dit.

"La raó fonamental dels indults que ens disposem a aprovar és la seva utilitat per a la convivència. Estic convençut que treure a aquestes nou persones de la presó, que representen a milers de catalans, és un rotund missatge de la voluntat de concòrdia i convivència de la democràcia espanyola ", ha afegit durant el seu discurs.

Sánchez ha escollit el Liceu de Barcelona per donar solemnitat al seu anunci, que obre una nova etapa política a Catalunya i Espanya. La seva conferència, que porta per títol 'Retrobament: un projecte de futur per a tot Espanya', és el punt de partida d'un camí que culminarà amb la sortida de la presó dels independentistes presos.

Centenars de persones protesten contra la presència de Pedro Sánchez al Liceu

A l'exterior del Liceu, centenars de persones han protestat en contra de la presència del president espanyol. Els manifestants, convocats per l'ANC, Poble Lliure i La Forja a partir de les 10.30 h, han demanat l'amnistia dels presos i que el Govern català no faci "ni un pas enrere" en la defensa de la independència. A la concentració hi han assistit els diputats de la CUP al Parlament Carles Riera i Dolors Sabater, així com Francesc de Dalmases o Glòria Freixa, de JxCat; i l'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa. Un fort dispositiu policial ha blindat les entrades al Gran Teatre.