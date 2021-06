Fa més d'un any la nostra vida va patir un canvi radical. Les nostres grans preocupacions van passar a ser petits contratemps quan el coronavirus SARS-CoV-2 es va colar en el nostre dia a dia per a transformar-ho tot. Després de passar diversos mesos confinats casa, va arribar la desescalada cap a l'anomenada ‘nova normalitat’ i, amb ella, vam conèixer a la ja inseparable mascareta.

La mascareta, aquest complement pandèmic que s'ha expandit amb multitud de formes, tipus (higièniques, quirúrgiques, FFP2...) i colors, està a punt de passar a un segon pla a Espanya. I és que, com va anunciar divendres passat el president del Govern, Pedro Sánchez, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais a l'aire lliure a partir del dissabte 26 de juny.

El president va anunciar la convocatòria d'un Consell de Ministres extraordinari aquest dijous per a aprovar una mesura que, segur, alegrarà a milions d'espanyols que tornaran a gaudir de respirar l'aire pur sense barreres pel mig.

La cada vegada millor situació epidemiològica en la majoria de les comunitats autònomes i l'avanç de la vacunació han possibilitat la decisió de prescindir d'aquesta mesura de seguretat contra el contagi, almenys, en alguns àmbits de la vida. I és que, encara que de moment no es coneixen els detalls, les mascaretes continuaran sent obligatòries en algunes circumstàncies, com en espais interiors, el transport públic, botigues, supermercats, etc.

El director del Centre de Coordinació d'Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, portava ja setmanes advertint que faltava poc per a l'arribada d'aquesta mesura. L'epidemiòleg ja va avançar al maig que a finals de juny o principis de juliol la mascareta no seria obligatori en espais a l'aire lliure, sempre que es mantingués la distància interpersonal mínima d'un metre i mig.

La decisió d'Espanya arriba després que diversos països deixessin de banda les mascaretes en espais exteriors. Per exemple, els ciutadans francesos, igual que els andorrans, respiren des de la setmana passada amb més facilitat.

Austràlia, els Estats Units, el Regne Unit, Israel, Polònia i Hongria són els països en els quals no és obligatori l'ús de la mascareta a l'aire lliure des de fa setmanes. Dinamarca, a més, és des del dia 14 de juny el primer país europeu a eliminar l'ús obligatori de mascareta en interiors, i només la manté en el transport públic. Un pas més en el camí per a superar la crisi del coronavirus que ha provocat ja més de 178 milions de contagis i gairebé 3,9 milions de morts a tot el món.