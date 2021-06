Corea del Sud, els Estats Units i el Japó van tornar a allargar la mà a Corea del Nord per dialogar sense condicions, després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, instés el seu país a preparar-se tant per negociar com per a la confrontació. «Continuem esperant que Corea respongui positivament al nostre acostament i a la nostra oferta de reunir-nos a qualsevol lloc i en qualsevol moment sense condicions prèvies», va dir l’enviat especial dels EUA per a Corea del Nord, Sung Kim.