Els intents de Keiko Fujimori d’evitar la proclamació de Pedro Castillo com a president del Perú trepitgen un carreró sense sortida. Els gairebé 48.000 vots de diferència que li va treure el mestre rural d’esquerres, líder del partit Perú Libre, semblen irremontables després que el Jurat Nacional d’Eleccions (JNE) desestimés dissabte per infundats un total 943 recursos de nul·litat que havia presentat la dretana Fuerza Popular. La filla de l’autòcrata empresonat va tenir diumenge una nova derrota quan la JNE va descartar altres vuit denúncies de frau en la segona volta electoral deel 6 de juny.

Per la seva banda, la consultora IPSOS, l’enquesta a peu d’urna de la qual va anticipar el mateix dia de les eleccions la situació tècnica d’empat entre els competidors, va rebutjar l’existència d’irregularitats que poguessin haver alterat el recompte de l’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE), segons el qual Castillo va obtenir el 50,12% dels sufragis, davant el 49,87 de la seva rival.

Els pronunciaments de la JNE i IPSOS es van conèixer entre les manifestacions als carrers de Lima i altres ciutats del país tant per defensar la victòria de Castillo com per tornar a rebutjar el veredicte de les urnes.