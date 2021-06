El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres els decrets d'indult als nou líders independentistes empresonats per impulsar l'1-O a Catalunya.

El BOE recull en nou documents diferents els indults a l'ex-vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa; i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Els expedients d'indult estan basats en "els motius d'utilitat pública que s'exposen en la proposta del Ministre de Justícia" i "considerats els informes del Tribunal sentenciador i del Ministeri Fiscal, i atenent a les circumstàncies" de cada condemnat.

La fórmula que recull el BOE és la següent: "Vinc a indultar a" el condemnat "la pena privativa de llibertat pendent de compliment, a condició que no torni a cometre delicte greu" en un termini concret "des de la publicació del reial decret", que va dels tres als sis anys.

El termini recollit com a condició per no tornar a cometre delicte varia en cada cas. Per a Dolors Bassa, tres anys; Carme Forcadell i Raül Romeva, 4 anys; Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, cinc anys; Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, 6 anys.

La publicació es produeix l'endemà que el Consell de Ministres acordés la concessió de la mesura de gràcia i que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, l'expliqués públicament apel·lant a la seva utilitat pública.