L’economia espanyola recuperarà aquest mes de juny el nivell d’ocupació del 2019, previ a l’esclat de la pandèmia. Així ho va apuntar ahir la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, al Congrés dels Diputats, on va destacar que les mesures adoptades han permès recuperar els nivells precrisi d’ocupació en només un any i mig, mentre que la crisi financera anterior va necessitar 12 anys per restaurar les xifres d’afiliació a la Seguretat Social. Només el juny del 2019 es va aconseguir recuperar el nivell d’afiliacions que l’economia espanyola va perdre el juliol del 2007 (19,4 milions).

El passat mes de maig, la Seguretat Social va tancar amb 19,26 milions d’afiliats. Al juny, s’espera una millora addicional, amb uns 150.000 afiliats més, segons va avançar el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. D’aquesta manera, la xifra al tancament del primer semestre superarà els 19,41 milions d’afiliats, en línia amb els 19,408 milions d’afiliació mitjana registrada el desembre del 2019.

«Les xifres d’atur i afiliació a la Seguretat Social del maig ja van ser positives i l’evolució durant el mes de juny continua anant també en la mateixa direcció, situant-nos ja a nivells semblants als del 2019», va resumir Calviño. Segons la vicepresidenta, gràcies a mesures com els ERTOs, «no haurem d’esperar gairebé catorze anys per tornar als nivells d’afiliació previs a la pandèmia, com va passar duant la crisi financera, ni haurem d’esperar una dècada perquè el PIB es recuperi». El Govern preveu que a finals de l’any que ve el producte interior brut espanyol recuperarà el nivell precrisi.

Durant la compareixença al Congrés, la vicepresidenta va desgranar els últims avenços en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern espanyol a Brussel·les, després de l’aprovació recent per la Comissió Europea. Calviño va considerar que és «urgent» arribar a un acord social per a la reforma laboral. «Tenim urgència perquè s’arribi a un acord i perquè s’adoptin aquestes reformes, perquè la recuperació es faci amb un nou marc laboral que permeti una estabilitat més gran en l’ocupació. És necessari que les reformes entrin en vigor tan aviat com sigui possible», va destacar.

Calviño va assenyalar que el Govern actuarà amb la prioritat d’impulsar el creixement econòmic i la creació d’ocupació, però amb l’objectiu que «el més aviat possible» es pugui reprendre el camí d’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a Espanya . Va afegir que l’objectiu de legislatura del Govern és arribar al 60% del salari mitjà i va destaçar que tots els informes que es realitzin amb caràcter tècnic sobre aquesta qüestió són «tremendament útils i benvinguts».