La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat va decidir ahir que les persones que han rebut una pauta de vacunació completa estaran, de forma general, exemptes de fer quarantena tot i que siguin considerades contacte estret d’una persona que hagi donat positiu en covid-19.

No obstant això, i malgrat no haver de fer quarantena, sí que hauran de fer-se una PCR a l’inici i una altra als set dies de l’últim contacte amb el cas confirmat, alhora que se’ls recomanarà que evitin tot contacte amb persones vulnerables i no vacunades, que portin mascareta en les seves interaccions socials i que no vagin a esdeveniments multitudinaris.

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat finalment no es va pronunciar sobre com i en quines condicions s’ha de fer servir la mascareta a partir del 26 de juny, una decisió que tenen previst adoptar els consellers i el Govern en el Consell Interterritorial de Sanitat a partir d’avui.

A més, la Comissió de Salut Pública va aprovar l’Actualització 8 de l’Estratègia de Vacunació davant de la covid-19 a Espanya, que recull els següents grups d’edat a vacunar, ja aprovats: Grup 11 (persones entre 30 i 39 anys); grup 12 (persones entre 20 i 29 anys) i grup 13 (persones entre 12 i 19 anys).

Segons va informar el Ministeri de Sanitat en un comunicat, l’actualització preveu que, tenint en compte la major disponibilitat de vacunes, la situació epidemiològica i l’entrada en el període estival, «es podrà anar solapant la captació de diferents grups, mantenint l’ordre d’edat descendent, per qüestions organitzatives i de factibilitat».

Normalitat en perill a Israel

En un altre ordre de coses, la normalitat trontolla a Israel. Només una setmana després de l’aixecament de l’obligació d’usar mascaretes, creix la preocupació per l’augment de casos de coronavirus. Tot i que més del 60% de la població està inoculada amb una de les dues dosis, la nova variant delta posa en risc la pràctica immunitat aconseguida en els últims mesos. Nous brots locals van provocar dilluns la taxa d’infecció més alta en dos mesos.

Unes 125 persones han donat positiu a tot el país. Al voltant del 70% de les noves infeccions han estat amb la variant delta, segons va informar Chezy Levy, director general del Ministeri de Salut. Els brots locals van des de l’Exèrcit fins al sistema educatiu, amb dos soldats i nou docents de dues escoles diferents infectats. Amb el país tancat i barrat, Israel es protegeix per evitar repetir els errors del passat.