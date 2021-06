El Consell de Ministres va aprovar ahir l’ascens de quatre comandaments de la Guàrdia Civil, entre ells el de José Manuel Santiago Marín, fins ara general de Brigada al capdavant de la Direcció de l’Estat Major de l’Institut Armat i que va protagonitzar una polèmica en parlar del rastreig de xarxes socials per detectar notícies falses relacionades amb la covid-19.

El nou general de Divisió va ser proposat fa un any pel ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per ocupar la Direcció de l’Estat Major de la Guàrdia Civil. Fins aleshores havia assumit aquest lloc de forma interina per la jubilació de l’anterior comandament.

Portaveu a La Moncloa

Santiago Marín va ser un dels uniformats que va exercir de portaveu en les rodes de premsa a La Moncloa durant el primer estat d’alarma per la covid-19. En aquest context, va protagonitzar una polèmica a l’abril en parlar del rastreig de les notícies falses que afectaven el Govern, quelcom que després va matisar en afirmar que es referia a notícies falses que podrien generar alarma en la societat.

Altres ascensos

A més de José Manuel Santiago Marín, el Govern va aprovar en Consell de Ministres l’ascens a tinent general del general de Divisió Manuel Llamas Fernández, actualment cap del Gabinet Tècnic de la Direcció General; a general de Brigada del coronel Tomás García Gazapo, actualment director de l’Escola de Trànsit de Mèrida; i a general de Brigada del coronel Luis del Castillo Ruano, que ocupa ara la direcció de la Zona de Cantàbria.

Segons van informar fonts de la Guàrdia Civil, els ascensos que afecten els coronels de l’Institut Armat aniran acompanyats en els pròxims dies de propostes amb noves destinacions, quelcom que també pot succeir amb la resta de comandaments.