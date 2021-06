El consell de ministres del govern espanyol d'aquests dimarts va apujar de quatre a sis anys el període en el qual Oriol Junqueras no pot cometre cap delicte greu si vol mantenir vigent l'indult. Inicialment l'informe del Ministeri de Justícia preveia quatre anys de període de seguretat, com Romeva o Forcadell. No obstant això, aquest dimecres el ministre, Juan Carlos Campo, ha explicat que les últimes "informacions i reflexions" van fer que els ministres acordessin apujar aquest període a sis anys, com Turull, Rull o Forn. Aquest cap de setmana, Junqueras va dir que els indults eren un "triomf" de l'independentisme sobre l'estat.