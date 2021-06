Yomaira i Alfredo són veneçolans i superen els 60 anys. Una edat que no els treu audàcia: acaben de creuar el Río Grande. Els 165 metres entre les dues ribes van ser una odissea matrimonial. No van ser els únics que van arribar als Estats Units des de la calenta frontera mexicana.

Segons l’Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels EUA, de gener a principis de juny, 10.635 veneçolans van entrar a aquest país per aquest mateix camí il·legal. En el període 2019-2020, l’últim any de l’era de Donald Trump, només van tenir lloc 145 trànsits d’aquesta naturalesa. La majoria nega haver pagat molts diners per trepitjar, com sigui, territori nord-americà. Però la policia estima que hi ha una xarxa de tràfic de persones que cobra de 2.000 a 3.000 dòlars per arribar al paradís desitjat.

El nou flux de migrants cap als EUA no s’aturarà. La previsió es relaciona amb les recents disposicions adoptades pel president Joe Biden. La Casa Blanca va decidir setmanes enrere atorgar un estatut de protecció temporal (TPS) a milers de veneçolans que es troben ja en aquest país. El TPS s’assigna als que fugen d’un conflicte armat, un desastre natural o sota altres condicions extraordinàries. Protegeix d’una eventual deportació i permet obtenir un permís de treball provisional. La mesura, que també s’estén a ciutadans procedents d’El Salvador, Haití i Hondures, té una vigència inicial de 18 mesos. No es descarta la seva pròrroga. Es calcula que podria afavorir més de 320.000 veneçolans.

Veneçuela s’ha convertit, després de Síria, en el país més afectat per una crisi migratòria al món. L’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, Acnur, calcula que 5,6 milions de persones van abandonar el país des que s’aguditzés el conflicte polític, el 2013. No existeix un precedent així a Amèrica Llatina. El torrent humà no ofereix senyal de frenar-se. Colòmbia és el seu principal receptor. Gairebé 1,8 milions d’immigrants estan en aquest país. Molts s’enfronten a l’extrema pobresa, l’abandó i la xenofòbia. Segons el diari El Universo, milers de veneçolans es desplacen mensualment cap al sud del subcontinent des del nord equatorià. Ho fan a vegades sense miraments i malgrat les condicions que imposa la covid.

Desastre econòmic

Amèrica Llatina viu el seu major desastre econòmic dels últims 120 anys a causa de la pandèmia. El PIB regional va caure més de nou punts. Es van perdre milions de llocs de treball. Els veneçolans escampats per diversos països sud-americans es van trobar entre els més afectats pel col·lapse. Segons Acnur, un de cada quatre nens s’ha separat de la seva mare, el seu pare o tots dos. Un terç pateix fam. Una de cada tres menors va abandonar els seus estudis després d’emigrar. Les dones han conviscut amb l’amenaça de la violència de gènere i l’abús sexual.

En aquest context es va realitzar al Canadà una Conferència Internacional de Donants, en Solidaritat amb els Refugiats i Migrants Veneçolans. Els seus participants es van comprometre a recaptar 1.500 milions de dòlars en subvencions i préstecs. Els EUA van anunciar que contribuiran amb 407 milions de dòlars. Els canadencs ho faran amb 93 milions. El Banc Mundial i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) van garantir altres 600 milions de dòlars en préstecs per afrontar la crisi. «Això cobreix totes les necessitats? Està clar que no», va dir l’Alt Comissionat de l’Acnur, Filippo Grandi.

«Veneçuela condemna el desenvolupament d’una nova edició de la farsa mediàtica», va reaccionar el Ministeri d’Exteriors, exigint «el cessament dels actes d’agressió política, econòmica i de comunicació» contra el Govern de Nicolás Maduro.