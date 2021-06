Institucions Penitenciàries ha autoritzat Iñaki Urdangarin perquè només hagi d'anar un dia a la setmana a la presó de Zaballa (Àlaba) gràcies a la modalitat de control telemàtic amb la qual compleix el tram final de la seva condemna en semillibertat, una decisió que se suma a l'autorització judicial per a poder sortir d'Espanya per motius laborals.

La decisió d'aplicar-li l'article 86.4 del Reglament Penitenciari sobre control telemàtic l'ha proposat la junta de tractament de Zaballa, comptant amb el vistiplau de la Secretaria General dependent del Ministeri de l'Interior, segons ha avançat 'El Correo' i confirmen a Europa Press fonts penitenciàries.

Institucions Penitenciàries ha disposat que Urdangarin d'ara endavant 'fitxi' de forma presencial una vegada a la setmana, excepte si coincideix amb algun dels seus viatges fora d'Espanya, quan llavors sí que podrà fer la gestió via telefònica.

Urdangarin gaudia des de febrer del règim de semillibertat i ara s'ha fet un pas més en no haver de tornar a presó a dormir. En la decisió s'ha tingut en compte el bon comportament i el compliment del programa per a presos per delictes econòmics, segons confirmen les citades fonts.

El passat mes de febrer, Institucions Penitenciàries va autoritzar a Urdangarin per a seguir complint la condemna pel 'cas Nóos' en la secció oberta de la presó alabesa, després que li fos concedit el tercer grau un mes abans.