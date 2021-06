El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha afirmat que la reforma del delicte de sedició segueix "en estudi" i ha negat que tingui la finalitat de "rebaixar les penes del delicte". En una entrevista a Onda Cero aquest dijous, Campo ha assegurat que el que pretén el govern espanyol és fer una "revisió profunda del bé jurídic d'ordre públic". El titular de Justícia ha dit que la reforma "no està congelada", però ha admès que és "absurd intentar reformar qualsevol cosa sabent que no tindrà suport parlamentari". D'altra banda, Campo ha defensat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha de ser "jutjat" i l'ha tornat a convidar a tornar per sotmetre's als tribunals espanyols.

Campo ha dit que és "evident" que si Puigdemont torna hauria de ser detingut perquè és un "fugat de la justícia". El ministre ha negat que la immunitat com a europarlamentari l'empari. "Sap que no", ha afirmat. També ha opinat que "no és fàcil albirar" voluntat de concòrdia en Puigdemont "quan està fugat de la justícia" i ha rebutjat la possibilitat d'indultar-lo abans de judici.El ministre de Justícia ha tornat a defensar els indults i ha reivindicat que és una decisió "valenta" que permet construir un "futur millor". Campo ha defensat que hi ha una evolució en el discurs d'alguns dels indultats, com el del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en relació amb una renúncia a la via unilateral. A més, ha tornat a retreure la "inacció" de l'executiu del PP.D'altra banda, Campo ha insistit que el referèndum d'autodeterminació no té cabuda en l'ordenament jurídic espanyol i ha defensat que "el que sigui Espanya ho decidiran tots els espanyols".