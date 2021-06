El consell d’administració del diari Apple Daily de Hong Kong, el principal diari prodemocràtic, va informar ahir que tancarà la seva edició impresa dissabte, dia en què es publicarà l’última edició. Aquesta decisió es produeix després de la pressió sense treva del Govern, que ha ordenat detenir cinc membres de la cúpula directiva. La decisió va ser anunciada hores després de l’arrest de Tseung Kwan O, columnista de l’Apple Daily, propietat del magnat dels mitjans de la comunicació Jimmy Lai, actualment a la presó per participar en una assemblea il·legal.

La declaració es va produir després que 500 policies de Hong Kong participessin en una batuda en la qual els agents van revisar els ordinadors i quaderns dels reporters del mitjà prodemocràtic de Next Digital, Apple Daily, el primer cas en què les autoritats han citat articles dels mitjans de comunicació com a possible violació de la llei de seguretat nacional.

«La companyia dona les gràcies als nostres lectors pel seu lleial suport i als nostres periodistes, personal i anunciants pel seu compromís durant els últims 26 anys», va assegurar el Consell Executiu del diari a través d’un comunicat.