La reforma electoral impulsada pel partit del president dels EUA, Joe Biden, per protegir l’accés al vot de tots els nord-americans no va superar una votació clau al Senat, a causa del rebuig en bloc de l’oposició republicana. Els demòcrates no van aconseguir la majoria de 60 vots que necessitaven per superar un primer filtre abans del debat i la votació definitiva de la coneguda com «La llei per al poble», una de les grans prioritats de la Casa Blanca i dels seus aliats progressistes.

Per 50 vots a favor i 50 en contra -tots ells de republicans-, el projecte de llei va quedar descartat i els demòcrates, que controlen només la meitat dels escons del Senat, van patir un dur cop en els seus intents de garantir el vot per a les minories a tot el país. «Aquest no és el final d’aquest projecte de llei, aquest és només l’inici», va dir just abans de la votació la senadora demòcrata Amy Klobuchar, que va prometre programar audiències i promocionar la proposta amb l’objectiu d’enfortir el suport a la mateixa i que pugui tirar endavant en un altre moment, possiblement amb alguns canvis.

Acabar amb les restriccions

La reforma electoral buscava contrarestar les restriccions al vot que han imposat recentment els republicans a nivell estatal, amb l’aprovació de 14 lleis que limiten el sufragi de les minories hispana i afroamericana, menys inclinades a acudir a les urnes. Els conservadors asseguren que el seu objectiu és frenar irregularitats, però els demòcrates creuen que la seva veritable intenció és acabar amb els controls que van impedir a l’expresident Donald Trump revocar els resultats de les eleccions presidencials de 2020, en què va guanyar Biden. «Deixarem que l’expresident més deshonest de la nostra història segueixi enverinant la nostra democràcia des de dins?», va preguntar el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, en referència a Trump.