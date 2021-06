El Tribunal Suprem ja ha iniciat la tramitació del recurs de tres dirigents de Cs. Fonts del partit liberal han explicat que l'alt tribunal l'ha admès a tràmit perquè no hi detecta defectes de forma i, per tant, es posa en marxa el procediment. Això no implica que el Suprem reconegui la legitimació dels recurrents. El portaveu de Cs, Edmundo Bal, ha explicat aquest dijous al matí en roda de premsa que un cop admès a tràmit el Suprem demanarà al Consell de Ministres que enviï els expedients dels indults; donarà trasllat als recurrents perquè formalitzin la demanda i després a l'Advocacia de l'Estat, que previsiblement al·legarà manca de legitimació. A partir d'aquí, s'obrirà el tràmit d'al·legacions prèvies en què les parts discutiran sobre la legitimació dels recurrents.

Bal ha afirmat que, en una peça separada, el Suprem es pronunciarà sobre les mesures cautelaríssimes que han demanat, és a dir, suspendre els efectes dels indults mentre la sala contenciosa-administrativa resol sobre el recurs. El portaveu de Cs ha estimat que la decisió sobre les cautelaríssimes podria arribar la setmana vinent. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, i els diputats al Parlament durant la tardor de 2017 Carlos Carrizosa i José Maria Espejo han presentat recursos a títol individual aquest dijous. El partit ha descartat recórrer com a formació política i ha optat per demanar la legitimació dels tres membres del partit perquè al ple del 6 i 7 de setembre "se'ls va privar del seu dret de participació política" i ja van recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitació de les lleis de desconnexió i van guanyar.