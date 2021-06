La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va qualificar de «vergonya» el nou projecte de llei hongarès que, entre altres aspectes, prohibeix parlar sobre homosexualitat als programes escolars. «Aquesta llei clarament discrimina les persones en base a la seva orientació sexual. Va contra tots els valors fonamentals de la Unió Europea», va explicar Von der Leyen en una roda de premsa amb el primer ministre belga, Alexander de Croo, per donar llum verda a el pla belga de recuperació postpandèmia.

La cap de l’executiu comunitari va afirmar que ha encarregat als comissaris responsables d’aquests assumptes que enviïn una carta a les autoritats hongareses per expressar les «preocupacions legals» que els genera aquesta normativa.

«Crec en una UE on siguis lliure per estimar a qui vulguis, que abraci la diversitat, que és el fonament dels nostres valors. Faré servir tots els poders de la Comissió per assegurar que es garanteixen els drets de tots els ciutadans europeus, sigui qui sigui i visquin on visqun», va afegir Von der Leyen.

El missatge de la presidenta alemanya arriba una setmana després que el Parlament hongarès aprovés el passat 15 de juny, amb els vots del partit governant de Viktor Orbán, una polèmica normativa que, entre altres aspectes, prohibeix parlar sobre homosexualitat en els programes escolars.

Aquestes mesures es van incloure dins d’un projecte de llei contra la pedofília, en el qual es prohibeix exposar menors de 18 anys a pornografia i a qualsevol contingut que fomenti el canvi de sexe i l’homosexualitat.

Segons l’oposició progressista, col·lectius de defensa dels drets LGTBI i la premsa que no està controlada pel Govern, la llei aprovada és especialment perjudicial perquè equipara l’homosexualitat amb la pedofília.