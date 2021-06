No és habitual que els Caps d’Estat i de Govern de la UE es pronunciïn obertament sobre l’activitat legislativa d’un altre Estat membre i menys per a atacar tan directament les seves intencions. A hores de l’inici d’un nou Consell Europeu, no obstant això, els ànims continuen caldejant-se i el xoc de trens amb el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, sembla inevitable. Encara que no s’esmenta ni la nova llei d’Hongria que prohibeix parlar d’homosexualitat a les escoles ni a Orbán, un total de 17 líders de la UE han signat una carta en la qual denuncien les «amenaces contra els drets fonamentals», en particular contra el principi de no discriminació per orientació sexual, i en la qual insten a continuar lluitant contra la discriminació cap a la comunitat LGBTI.

La missiva, dirigida al president del Consell Europeu, Charles Michel, de la Comissió Europea, Ursula von Der Leyen, i del primer ministre portuguès i president de torn del Consell, Antonio Costa, posa el focus en el Dia internacional de l’orgull LGBTI que se celebra el pròxim 28 de juny. Un dia, assenyalen els signants, per a recordar «que som societats diverses i tolerants» i celebrar el camí recorregut per a garantir el respecte dels ciutadans, inclosa la seva orientació sexual i identitat de gènere.

«Hem de continuar lluitant contra la discriminació cap a la comunitat LGBTI, reafirmant la defensa dels drets fonamentals. El respecte i la tolerància estan en el cor del projecte europeu» i «estem compromesos a seguir amb aquest esforç, garantint que generacions futures creixin en una atmosfera d’igualtat i respecte», assenyala el text signat fins ara per disset mandataris de tot l’arc polític.

Suport d’Espanya

Des de Pedro Sánchez (Espanya) fins a Xabier Bettel (Luxemburg), Alexander de Croo (Bèlgica), Mario Draghi (Itàlia), Mette Frederiksen (Dinamarca), Nikos Anastasiades (Xipre), Angela Merkel (Alemanya), Krisjanis Karins (Letònia), Kaja Kallas (Estònia), Michael Martin (Irlanda), Robert Abela (Malta), Kyriakos Mitsotakis (Grècia), Mark Rutte (Països Baixos), Sanna Marin (Finlàndia), Emmanuel Macron (França) i Stefan Löfven (Suècia).

«L’odi, la intolerància i la discriminació no tenen cabuda en la nostra unió. Per això, avui i tots els dies defensem la diversitat i la igualtat LGBTI perquè les nostres generacions futures puguin créixer en una Europa d’igualtat i respecte», va recordar el president espanyol, Pedro Sánchez. Un missatge replicat també pel liberal luxemburguès Xavier Bettel, homosexual i casat des de 2015 amb un arquitecte belga. Es tracta de la segona declaració en una setmana que realitzen els Estats membres en relació a la nova llei hongaresa.