Fins ara, no hi havia lloc a dubtes. Les mascaretes s’havien d’utilitzar en tot moment quan se sortia de casa, independentment de les circumstàncies. Però des a partir de demà, la peça ja no serà obligatòria a l’exterior, sempre que es pugui mantenir la distància mínima interpersonal d’un metre i mig, i sí, en canvi, en interiors: transport públic, biblioteques o comerços, entre altres espais. Davant d’aquesta nova situació, el Govern ha evitat incorporar sancions per forçar tots els ciutadans a portar el tapaboques sempre a mà, per si de cas hi ha aglomeracions. La titular de Sanitat, Carolina Darias, només ha dit que és «convenient».

«El que s’aconsella és portar la mascareta a prop, amb nosaltres, tot i que no sempre estigui posada», insisteix la ministra. El reial decret, que també incorpora la novetat de tornar a permetre l’entrada de públic als estadis de futbol i bàsquet, es limita a derogar l’obligatorietat de la peça a l’aire lliure, davant la baixada dels contagis, el ritme de la vacunació a Espanya i el conjunt d’evidències científiques que conclouen que la transmissió del coronavirus és raríssima a l’exterior.

L’ús forçós de la mascareta venia regulat en la llei 2/21, del 29 de març passat, coneguda com a «llei de nova normalitat». En el seu article 31.2, la norma assenyala: «L’incompliment de l’obligació d’ús de mascaretes establert en l’article 6 serà considerat infracció lleu a efectes del previst en l’article 57 de la llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública i sancionat amb multa de fins a cent euros».

Però l’article 6 és el que ha sigut parcialment derogat, així que aquests càstigs deixen de tenir efecte en el cas que qualsevol persona no porti, per exemple en una motxilla o a la butxaca, el tapaboques. Si no el porta en una aglomeració, en canvi, sí que podria ser multada.

«És una decisió tremendament important. Que les mascaretes deixin de ser obligatòries significarà que deixaran pas de nou als nostres somriures», conclou Darias.