La Llei orgànica per a la regulació de l’eutanàsia, aprovada al març al Congrés dels Diputats, entra en vigor a Espanya a partir d’avui. La norma estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme en els pacients que ho sol·licitin i que es trobin en un context de «patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d’un patiment intolerable». Després de la primera sol·licitud, el metge informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, «assegurant-se que entén la informació que se li facilita». Després d’això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció.

Encara així, després de la segona sol·licitud ha d’haver-hi una nova reunió entre metge i pacient. Serà aquest metge qui autoritzarà el procés, però abans haurà de demanar l’opinió d’un facultatiu format en l’«àmbit de les patologies que pateix el pacient», però que no sigui del seu «mateix equip del metge». Així mateix, la comissió d’avaluació autonòmica (la formació de la qual està especificada també en la norma) haurà de triar dos experts (un d’ells, jurista) que avaluïn el cas. Els dos experts han d’estar d’acord en la seva decisió, ja que, en cas contrari, serà el ple de la comissió qui la prengui. De la mateixa manera, el text recull que els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació «podran exercir el seu dret a l’objecció de consciència», una objecció que «haurà de manifestar-se anticipadament i per escrit».

Així mateix, segons va avançar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) ha aprovat el protocol per a la valoració de la incapacitat de fet per a l’eutanàsia, que regirà el procediment que han de seguir els metges en situacions on el pacient no es trobi en ús de les seves facultats i no pugui fer les sol·licituds necessàries.