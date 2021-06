La Ponència d'Alertes de el Ministeri de Sanitat ha acordat en la reunió aquest dijous que aquelles persones que estiguin o hagin participat en viatges de fi de curs a Mallorca siguin considerats "contactes estrets" després dels contagis detectats en les últimes hores i que ja afecten cinc comunitats autònomes.

Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, després de tornar al seu lloc de residència, se'ls realitzarà una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) i se'ls indicarà la realització de quarantena en el seu domicili deu dies després de la seva arribada.

Si la PDIA és negativa, es recomana fer una altra a les 24/48 hores després de la primera, així ho recull el document 'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19'.

A més, han assenyalat que es valorarà la realització de cribratges a les persones relacionades amb aquests viatges de fi de curs que en aquest moment estan encara a Mallorca.

En aquest sentit, Sanitat ha demanat que els grups d'estudiants que encara no han iniciat aquest tipus de viatges, no ho facin, perquè "el risc de transmissió en el mateix entorn on s'estan produint els casos és alt".

Brots a cinc comunitats autònomes

Les comunitats autònomes de Madrid, Múrcia, País Basc, Aragó i Comunitat Valenciana han detectat brots de COVID-19 entre estudiants que van viatjar a Balears entre el 18 i 20 de juny, segons ha informat la Conselleria de Salut de el Govern balear.

La Conselleria ha indicat que a Balears no s'han identificat casos relacionats i el Servei d'Epidemiologia manté la vigilància habitual en aquest tipus de situació. Madrid ha confirmat 245 positius, Euskadi 49 contagis, Múrcia 18 casos, Comunitat Valenciana 32 casos i Aragó deu casos.

La investigació dels brots la fan les comunitats on s'han detectat els positius ja que els casos han estat identificats en la volta a les seves regions de residència. Aquesta investigació la lidera el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.