Un concert de reggaeton a la plaça de toros de Palma i festes en barcos i nou hotels són els focus del macrobrot de coronavirus que ha afectat més de mig miler d’estudiants de diverses comunitats autònomes que han estat al juny de viatge d’estudis a la platja de Palma i Llucmajor, a Mallorca. El Govern balear ha informat en un comunicat que té detectats els focus d’aquest brot que ha suposat l’obertura d’un expedient, amb una possible multa de 60.000 a 600.000 euros per infracció molt greu, a l’organització del concert. Altres espais de contagis són les festes celebrades en barcos a la costa de l’Arenal de Llucmajor i en hotels que estan sent inspeccionats i investigats.

Els veïns de la zona de S’Arenal de Llucmajor de Mallorca es van mostrar indignats amb els continus ‘botellons’ i aglomeracions dels joves que venen a l’illa de viatge de fi de curs. De fet, el carrer Pere Maimó, pròxim a l’Institut de s’Arenal, va ser l’epicentre del macrobrot de contagis que va afectar cinc comunitats, avança Diari de Mallorca, de Prensa Ibérica.

«Ens sentim impotents perquè cada any ho denunciem però no ens fan cas», va dir David Servera, president de l’associació de veïns, que va afirmar que «van enviar els joves cap al carrer Pere Maimó perquè molestessin el menys possible, però al final amb allò dels contagis ha sigut pitjor. S’ajuntaven tots en un carrer molt petit, no té ni deu metres d’ample». D’aquesta forma, el mateix Servera també va declarar que aquests estudiants «no respectaven les distàncies ni les mesures contra la Covid». D’altra banda, des de la policia local de Llucmajor van argumentar que van aïllar els joves en aquest carrer i a la zona de S’Arenal perquè no estiguessin en contacte amb els residents de l’illa: «Durant els 2-3 primers dies vam ajuntar els que venien de viatge de fi de curs en una sola zona perquè no es dispersessin per tot S’Arenal.

«Venien en grups bombolla, per tant, en el cas de produir-se contagis, es donarien dins d’aquest mateix grup i no afectarien més persones», va dir Sergi Torrandell, cap de la policia local de Llucmajor. En aquest sentit, el mateix policia va defensar que «aquesta era la manera de tenir-los més controlats, però mai hem permès els ‘botellons’, sinó que estàvem controlant que no es dispersessin».

Aglomeracions

No obstant, la situació va canviar quan els mateixos residents van començar a acudir a les festes que es produïen en aquest mateix carrer i ja es van començar a veure grans aglomeracions de persones sense mascareta. «Quan ens vam adonar que els mateixos mallorquins també es desplaçaven fins allà va ser el moment en què vam decidir tancar la zona i dispersar tota la gent». Finalment, el cap de la policia local de Llucmajor va assegurar que aquesta zona no ha sigut la causant d’aquest macrobrot de contagis: «Molts d’aquests joves segurament no es van contagiar aquí, i els casos positius que s’hagin pogut donar estaran relacionats amb actes multitudinaris com el concert de la plaça de Toros de Palma».

Viatge d’excessos

Segons va explicar el president de l’associació de veïns de S’Arenal, aquest no és el primer any en què es produeixen ‘macrobotellons’ i aglomeracions entre tants joves. «Les molèsties que causen als que vivim a la zona són molt greus. Al final, els viatges de fi de curs aquí són un descontrol i s’hauria de solucionar al més aviat possible per poder disfrutar d’aquesta platja i aquesta zona». D’altra banda, Torrandell, de la policia local, va recalcar que «moltes vegades és complicat frenar els ‘botellons’ i concentracions perquè és al que venen en aquests viatges, i per tant, el nostre deure és intentar frenar aquests actes. S’ha de pensar que van venir prop de 4.000 estudiants en una setmana, era una situació complicada per controlar-ho».