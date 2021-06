L'espionatge dels EUA va reconèixer aquest divendres que no pot explicar què són exactament 144 objectes voladors sense identificar que van ser vistos la seva majoria per pilots militars, però va considerar que no existeixen proves que els relacionin amb formes de vida extraterrestre. Aquestes són les conclusions d'un esperat informe que l'oficina de la Directora Nacional d'Intel·ligència (DNI, en anglès) va enviar aquest divendres al Congrés.

El document reconeix que no hi ha una "explicació única" per a aquests incidents i ofereix diverses possibles hipòtesis, incloent ocells, fenòmens atmosfèrics i programes militars secrets de Washington i els seus adversaris; encara que també va deixar la porta oberta a "altres" possibilitats. "Probablement hi ha diversos tipus d'objectes no identificats que requereixen diferents explicacions basades en les seves aparences variades", diu l'informe.

L'informe examina objectes voladors no identificats que van ser albirats entre el 2004 i el 2021 en la seva majoria per pilots de la Marina. Dels 144 objectes voladors reportats, només es va poder identificar un: "un gran globus que es desinflava".

Mentrestant, 18 objectes van mostrar moviments o característiques de vol inusuals que van desconcertar als serveis d'intel·ligència dels EUA. Uns altres d'aquests incidents podrien ser el resultat de proves amb tecnologia experimental d'altres potències, com la Xina o Rússia.

La curiositat per aquests fenòmens es va incrementar amb la publicació l'any passat de vídeos de pilots de la Marina que mostraven trobades en ple vol amb aquests objectes no identificats.

A més, recentment, l'expresident Barack Obama va reconèixer que encara queda molt per saber d'aquests objectes en unes sonades declaracions a un programa de televisió de la CBS.