Les autoritats australianes van ampliar ahir una ordre de confinament a tota la ciutat de Sidney, la més gran del país, i a zones veïnes durant les pròximes dues setmanes, van informar les autoritats en un comunicat. El Govern de l’estat de Nova Gal·les del Sud, al sud-est, va endurir així el confinament anunciat divendres, que afectava només tres districtes de Sidney i la durada del qual era d’una setmana, després de registrar 29 contagis vinculats a la variant delta del coronavirus en les últimes 24 hores.

Les restriccions impedeixen als habitants de Sidney, així com de les veïnes Blue Mountains, Central Coast i Wollongong, sortir dels seus habitatges, amb algunes excepcions com comprar menjar o productes essencials o anar a treballar o estudiar quan no sigui possible fer-ho a distància. Altres excepcions són per raons mèdiques i fer esport sempre que sigui en grups de menys de deu persones.

A la resta de l’estat s’apliquen també restriccions com l’obligatorietat de portar mascareta a zones interiors i a esdeveniments organitzats a l’aire lliure, la reducció de les visites socials a cinc persones i la limitació d’aforament a locals i esdeveniments.

Ahir al matí es podien veure cues de cotxes per fer-se la prova de la COVID-19 a Sidney, al mateix temps que alguns feien esport o es banyaven a la platja abans que entrés en vigor el confinament.

Les restriccions van ser establertes després que la setmana passada es declarés un brot al turístic barri de Bondi a Sidney, amb 64 casos actius fins al moment i que va provocar que Nova Zelanda suspengués la bombolla de viatges amb aquesta jurisdicció durant 12 dies. Austràlia viu des de fa mesos una pràctica normalitat que només es trenca amb confinaments breus i localitzats.