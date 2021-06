Quan s’aprofiten les institucions de l’Estat per a alguna mala pràctica, no només resulten afectades les seves potencials víctimes, també ho són els funcionaris que no accepten participar. L’inspector al capdavant de la investigació del cas Gürtel és una mostra d’això. Com a testimoni en el judici de la caixa B del PP i davant del jutge Manuel García-Castellón, l’inspector Manuel Morocho va explicar com van intentar entorpir les seves indagacions, alternant el pal i la pastanaga, amb l’objectiu que no pogués aprofundir en la investigació de la major trama de corrupció que ha afectat el PP.

La pastanaga es va ocupar d’oferir-li el comissari José Luis Olivera, que avui declararà davant l’instructor del cas Kitchen com a imputat. La hi va plantejar en una cafeteria en forma de destí somiat per qualsevol policia: Lisboa, l’ONU o l’ambaixada que volgués. Tots amb millor retribució que la que tenia a Madrid i amb una pressió molt menor que la que implicava estar al capdavant de la UDEF en el moment en què investigava la Gürtel, i sense les circumstàncies en què va haver de fer-ho ell.

El pal a les rodes de les indagacions va tenir diverses formes. Una va consistir a sobrecarregar Morocho de treball, obligant-lo a compatibilitzar els informes que preparava per l’instructor de la Gürtel amb els que va haver de fer a altres causes, com el cas Campió, en què el Tribunal Suprem va haver de decidir si investigava l’exministre socialista José Blanco per un suposat tràfic d’influències que va acabar rebutjant.

Una altra va passar per dificultar els seus dictàmens, retenint-los durant setmanes o demanant-li que tragués la capçalera de la unitat policial que els havia fet, al que va accedir només en una ocasió. Per descomptat, també li van reclamar retirar noms, com el d’Ignacio López del Hierro, espòs de l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, per ser amic del principal imputat en el cas en què s’investiguen les clavegueres policials, José Manuel Villarejo .

Sospites de mentides

Davant l’instructor de la Kitchen, Morocho va declarar durant dos dies. El segon va afirmar que va arribar a tenir sospites que li havien donat informació falsa sobre l’extresorer del PP Luis Bárcenas, en relació amb el fet que pensava sortir del país, amb l’objectiu, pensa, que cometés com a mínim un error en la investigació de la Gürtel que pogués arribar a provocar una nul·litat d’actuacions que impedís aprofundir en la trama corrupta.

Tot esforç havia de tenir el seu resultat, perquè la sentència de la primera època de la xarxa de corrupció, la que engloba del 1999 al 2005, va provocar la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy del Govern. I perquè el que està investigant al Jutjat Central d’Instrucció número 6 estava relacionat amb el dispositiu parapolicial posat en marxa des del PP o el Ministeri d’Interior per arrabassar a Bárcenas el que pogués comprometre la formació presidida per Mariano Rajoy i que no ho pogués lliurar a l’Audiència Nacional.

Accelerar tancaments

Morocho també va ser pressionat per rebaixar els indicis que trobava contra el PP, com quan un superior el va obligar a retirar l’expressió «el flux de diners genera una propensió de favors». També li van fer saber que el llavors ministre, Jorge Fernández Díaz, havia dit que havien «de fer ja l’informe de les constructores» donants del partit, perquè l’«objectiu era tancar la investigació» sense que hi hagués temps a aprofundir-hi i poder seure a la banqueta els seus responsables.

La situació va ser tan greu que els seus superiors eren informats que estava a l’Audiència Nacional pels policies que custodien l’edifici, no per ell, perquè van mostrar tal desconfiança en la seva tasca que el van acusar de redactar els seus dictàmens pensant en titulars de premsa. Per garantir la confidencialitat, va haver de fer un escombrat del despatx del primer instructor del cas, Pablo Ruz.